Бишкек, 26 октября, 2015, 16:38 — ИА Регнум. Сотрудники Госслужбы по контролю наркотиков Киргизии за 9 месяцев 2015 года выявили 259 наркопреступлений, что на 3% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба антинаркотического ведомства республики сегодня, 26 октября.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

Из незаконного оборота было изъято более 4909,65 кг наркотиков и прекурсоров или 17,38% от общего объема наркотических средств, изъятых правоохранительными органами Киргизской Республики. Всего было конфисковано: героина — 113 кг 46 г, опия — 9 кг 854 г, гашиша — 173 кг 724 г.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2014 году правоохранительные органы Киргизии изъяли из незаконного оборота около 18 тонн наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе 285,5 кг героина, 158 кг опия и 464 кг гашиша. Вместе с тем следует отметить, что в 2013 году киргизские силовики конфисковали порядка 22 тонн наркотиков и прекурсоров, то есть на 4 тонны (22,2%) больше, чем в 2014 году.