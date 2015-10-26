Рига, 26 октября, 2015, 15:46 — ИА Регнум. В Ригу на ежегодный форум «Рижская конференция 2015», который пройдет с 6 по 7 ноября, с визитом приедет премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Об этом сообщил пресс-секретарь форума Айвис Инданс, пишет портал Mixnews.lv.

Цитата из х/ф «Формула любви». Реж. Марк Захаров. 1984. СССР Известный мистификатор граф Джузеппе Калиостро

«Рижская конференция 2015» пройдет в Латвийской национальной библиотеке. В десятом по счету форуме примут участие вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, иностранные эксперты по безопасности и внешней политике, дипломаты, политики, представители академических кругов, предприниматели и журналисты.

В конференции примут участие также заместитель премьера, министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман, министры иностранных дел Норвегии Берг Бренде, Словакии Мирослав Лайчак, Румынии Богдан Луциан Ауреску, президент Международной кризисной группы Жан-Мари Гуэнно.

На конференции ежегодно в широком контексте рассматриваются самые актуальные вопросы безопасности и внешней политики. В 2015 году ее участники обсудят геоэкономическое влияние ЕС в мире, эффективность НАТО в защите стабильности в мире, перспективы политического сотрудничества России и Запада, последствия информационной войны для западной демократии и будущее политической повестки дня Европы.