Барнаул, 26 октября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Барнаульские дорожники помогли автомобилистам, не успевшим сменить летние шины на зимние. «Снегопад и понижение температуры не стали неожиданностью для дорожных служб города. В минувшие выходные на дорогах работало более 20 единиц техники, для борьбы с гололедом на наиболее скользкие участки высыпано свыше 600 тонн песчано-соляной смеси. Такой большой расход песчано-соляной смеси понадобился, чтобы помочь автомобилистам», — отмечает сегодня, 26 октября, пресс-центр барнаульской мэрии.

barnaul22 Снегопад спровоцировал аварийность на дорогах Барнаула

По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, практически вся дорожная техника оснащена ГЛОНАСС, что позволяет контролировать ход работ в режиме реального времени.

«В каждом районе круглосуточно работает диспетчерская, что позволяет оперативно реагировать на изменившиеся погодные условия. Очистка от снега и льда ведется в соответствии со схемами, в первую очередь техника выезжает на магистрали общественного транспорта», — подчеркнул Андрей Курышин.

По его словам, работу дорожников осложняют факты сдвигания снега на дороги, тротуары, а также вывоз снега в парки, лесопарки и другие неустановленные места. Осложняет уборку дорог и парковка личного, большегрузного транспорта на магистралях в период механизированной уборки.

В пресс-центре барнаульской мэрии отметили также, что именно «непереобувшиеся» водители способствовали некоторому повышению аварийности в выходные. Часть аварий произошла из-за неопытности водителей, не соблюдающих скоростной режим и дистанцию.