Оренбург, 26 октября, 2015, 15:22 — ИА Регнум. В Оренбурге в парке «Салют, Победа!» 24 октября дан старт Международной вахте памяти «Нас миллионы панфиловцев», посвященной годовщине битвы за Москву и бессмертному подвигу 28 героев-панфиловцев, вписанному золотыми буквами в летопись Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Оренбургской области.

orenburg-gov.ru В Оренбурге стартовала Международная вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев»

«Очень символично, что вахта памяти стартует в Оренбурге, в значимом для каждого жителя многонациональной области месте — парке «Салют, Победа!», — сказал вице-губернатор, заместитель председателя правительства, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбуржья Дмитрий Кулагин. Он выразил уверенность, что акция, пронизанная патриотизмом и чувством гордости, останется надолго в памяти, и героические подвиги отцов и дедов будет помнить и чтить не одно поколение».

«Бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны как замечательный пример героизма, стойкости, беззаветной любви советских людей к своей Родине», — подчеркнул вице-губернатор.

Эксперт политологического центра «Север — Юг» по развитию информационных и научных связей с зарубежными странами Анна Власова (Москва) зачитала приветствие ректора Российского государственного гуманитарного университета Ефима Пивовара. В нем, в частности, говорится: «Российский государственный гуманитарный университет готов поддержать инициативу о проведении в течение 2015−2016 годов Международной вахты памяти «Нас миллионы панфиловцев», приуроченной к 75-летию исторической Победы под Москвой. Великая Отечественная война спустя десятилетия остается не только горьким и трагическим событием нашей истории, но и ярчайшим примером подвига народов во имя общей Победы и Свободы. Эта победа была добыта кровью представителей всех народов нашей страны, и воспоминания о ней до сих пор являются мощным стимулом к сохранению и укреплению общего пространства исторической памяти в России, Казахстане, Кыргызстане, других государствах Содружества».

Инициатором проведения вахты памяти стала общественная организация «Содружество народов Евразии». Главной целью Международной акции является объединение патриотических сил России, Казахстана и Киргизии, противостояние искажению истории, участившимся случаям подмены фактов Великой Отечественной войны на ложные мифы.

В торжественной церемонии открытия вахты памяти приняли участие члены правительства и депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, представители общественных организаций из Москвы, Челябинска, Оренбурга, Казахстана и Киргизии, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, молодежь и общественность областного центра.

Участники Международной акции почтили память героев минутой молчания, в честь бессмертного подвига возложили цветы к монументу Славы.

В торжественной обстановке состоялась передача штандарта акции городу Челябинску, который примет эстафету вахты памяти. Продолжится международная акция в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, а также городах Казахстана и Киргизии, финиширует в Москве у памятника Героям-панфиловцам.

Напомним, что легендарная Панфиловская дивизия формировалась в критические для страны месяцы войны из жителей Казахстана и Киргизии, связав их в боевое братство с народами России. В рядах дивизии с октября 1941 года по май 1945 года погиб или пропал без вести 91 уроженец Оренбургского края, боевыми орденами и медалями награждены 48 оренбуржцев.

Тревожное время переживала страна осенью 1941 года. Ожесточенные бои шли в 100 километрах от Москвы. Советские войска, оборонявшиеся на этом направлении, получили приказ командования задержать врага во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской армии выполнение этой почетной боевой задачи выпало и стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

Более двух месяцев панфиловцы отбивали атаки танковых и пехотных частей врага на волоколамском направлении, проявляя массовый героизм и упорство в бою личного состава. Дивизия генерала Панфилова прочно удерживала свои позиции, ее воины стояли насмерть — «Отступать нам некуда — позади Москва». Стойкость 28 советских героев-богатырей оказалась крепче вражеской брони.

За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское правительство посмертно присвоило участникам боя у разъезда Дубосеково под Москвой высокое звание Героя Советского Союза.