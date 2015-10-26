Вильнюс, 26 октября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Министерство хозяйства Литвы сегодня, 26 октября, на совещании в правительстве представила список из десяти стран, рынки которых потенциально могли бы заменить потерю в результате контрсанкций РФ российского рынка, сообщили ИА REGNUM в Минхозяйстве Литвы.

Коллаж ИА REGNUM 10 стран

В ведомстве подчеркивают, что составили список на основе эконометрического анализа, в результате которого выделено три наиболее перспективных групп литовских товаров, которые предложено экспортировать в: Швецию, Германию, Норвегию, Великобританию, Украину, Францию, Китай, США, Израиль и Японию.

План диверсификации рассчитан до 2020 года, а правительство обещает помогать литовским предпринимателям, выделяя средства на репрезентацию своей продукции на выставках в этих странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего от контрсанкций РФ в Литве пострадала молочная и мясная отрасли, а также грузовые перевозчики.