Приозерск, Ленинградская область, 26 октября, 2015, 15:13 — ИА Регнум. В Ленинградской области завершена уборочная компания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, картофель убран с площади 4,1 тыс. га, валовый сбор составляет 95,1 тыс. тонн, урожайность — 231 ц/га (в прошлом году картофель занимал площадь в 3,9 тыс. га, валовый сбор — 84 тыс. тонн, урожайность — 216 ц/га).

Винсент Ван Гог. Крестьяне выкапывающие картофель. 1890

Убрано 2 тыс. га овощей — 87% плана и к уровню прошлого года, валовый сбор — 103,2 тыс. тонн, урожайность — 512 ц/га (в прошлом валовый сбор — 120 тыс. тонн, урожайность — 474 ц/га,).

Также в регионе завершена уборка зерновых. Валовый сбор составил 144,4 тыс. тонн в бункерном весе, урожайность — 36,4 ц/га (в 2014-м году валовый сбор — 125,2 тыс. тонн, урожайность — 33.9 ц/га).

Заготовлено кормов с учетом зернофуража — 399,9 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете на 1 условную голову — 31,8 ц. к.ед. — 109% к плану.

Под урожай 2016 года посеяно 8,7 тыс. га озимых. В прошлом году было посеяно 6,1 тыс. га озимых. Вспахано зяби — 27,5 тыс. га — 123% к прошлому году.

Кроме того, идет вывозка и внесение органических удобрений под урожай 2016 года. Вывезено 346 тыс. тонн — 33% планируемых объемов, внесено в почву 218 тыс. тонн.

В хозяйствах области засыпано 10,6 тыс. тонн семян яровых зерновых, 76% из которых кондиционные. Семян многолетних трав — 90 тонн (ведется подработка), семенного картофеля заложено на зимнее хранение 35 тыс.тонн.

По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергея Яхнюка, сегодня на территории региона работает около 160 прибыльных сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, что в этом году зерновые были посеяны на площади в 42,2 тыс. га (в 2014 году — 38,5 тыс. га). Производство зерновых культур в Ленобласти — основа кормопроизводства, причем 90% зерна используется в животноводстве.

Справка ИА REGNUM :

Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамично развивающихся секторов региональной экономики и последние 12 лет демонстрирует стабильность и поступательное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства. Все это позволяет сохранять высокие объемы производства и приумножать их в условиях экономической нестабильности.

Достижения агропромышленного комплекса — это суммарный результат многолетнего труда специалистов отрасли и науки при поддержке со стороны исполнительной власти. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2014 года составил 84,9 млрд руб. или 101,3% к 2013 году в сопоставимых ценах.

Состав агропромышленного комплекса Ленинградской области — это 526 крупных и средних предприятий различных форм собственности. Из них: 256 сельскохозяйственных предприятий, 10 комбикормовых заводов, 113 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 147 предприятий рыбохозяйственного комплекса.

В регионе также работают 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, почти 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 104 тыс. личных подсобных хозяйств.

В 2014 году в Ленинградской области произведено 41,4% валовой продукции сельского хозяйства СЗФО. Таким образом, регион остается основным производителем продуктов питания Северо-Запада.

Кроме того, Ленинградская область производит 2% всего объема сельскохозяйственной продукции страны.

Специализация сельского хозяйства Ленинградской области — животноводство, на долю которого приходится 68% валовой продукции. Основная отрасль сельского хозяйства — молочное животноводство; на протяжении многих лет стабильно высокие результаты достигаются в птицеводстве; большие перспективы есть и у свиноводства.