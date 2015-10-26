Москва, 26 октября, 2015, 15:58 — ИА Регнум. Уход авиакомпании «Трансаэро» с рынка авиаперевозок в октябре 2015 года поставил жителей Москвы и Дальнего Востока перед непростым выбором: покупать дорогие билеты, зачастую в бизнес-классе, или довольствоваться более бюджетными рейсами с одной или двумя пересадками, которые предлагают некоторые авиаперевозчики. По мнению ведущего научного сотрудника центра исследований транспортной политики Высшей школы экономики Федора Борисова, цены на билеты продолжат расти, а большой спрос, скорее всего, удастся покрыть оставшимся на рынке авиаперевозок игрокам.

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Отметим, средняя стоимость перелета из Москвы в города Дальнего Востока, с вылетом 2 ноября и возвращением 9 ноября прямым рейсом экономкласса, по данным сайтов по подбору недорогих билетов, сейчас варьируется от 19 до 107 тыс. рублей в зависимости от пункта назначения и авиакомпании.

Так, рейс компании «Аэрофлот» из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно обойдется пассажирам «Аэрофлота» в 107 455 рублей. Аналогичный перелет «S7 Airlines» — 71 360 рублей. Посетить Магадан «Аэрофлотом» можно за 43 796 рублей. Авиакомпания «Якутия» предоставит билет за 39 393 рубля. Добраться до Якутска и обратно пассажирам «Аэрофлота» можно за 20 600 рублей. Авиакомпания «Якутия» продает билеты за 19 652 рубля.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил ведущий научный сотрудник центра исследований транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов, уход авиакомпании «Трансаэро» отразился и на ценах, и на количестве билетов, однако спрос остается очень высоким.

«На самом деле, компании предлагают билеты и по 60 тысяч, просто их раскупают. Да, сейчас есть дефицит билетов, но постепенно он будет заполняться. Просто билеты проданы. Проблема не в том, что очень дорого, а в том, что очень большой спрос. Но авиакомпании будут увеличивать частоту по тем направлениям. Конечно, проблема возникла из-за ухода «Транасаэро», но никто эти цены и сразу не загонял, можно купить и дешево, если успеть их купить. Просто люди бросились и их расхватали. Все произошло естественно», — отметил Борисов.

Он также подчеркнул, что цены на авиабилеты в будущем будут продолжать расти, одновременно будет увеличиваться и количество рейсов. «Ситуация с количеством «устаканится». Насчет цен хороших новостей нет — они будут расти. Удар по компаниям, который произошел из-за экономических и внешнеполитических явлений, отразился на цене. Думаю, через пару лет ситуация станет более ясной — куда рынок идет. Вопрос фундаментальный другой — какой будет выбран путь: с монополией «Аэрофлота» или мы сохраним конкуренцию?» — заключил собеседник агентства.

Напомним, банкротство авиакомпании «Трансаэро», предлагавшей билеты в недорогом ценовом сегменте, спровоцировало острую нехватку бюджетных рейсов. Обязательства «Трансаэро» взял на себя другой авиаперевозчик — «Аэрофлот», но потребность в билетах экономкласса не покрывается.

«Политика «Трансаэро» была по большей части социально направленной, что-то дотировалось государством, что-то за счет собственных прибылей. В какой-то момент авиакомпания перестала справляться с платежами за лизинг самолетов, за кредиты, налоги, — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Алексей Гордейчик. — В первый же день (после прекращения существования) на рынке проявился дефицит билетов экономкласса. Что было неизбежно, так как механизм перевозок в таком объеме еще не отлажен. Также за ранее купленные билеты, которые пассажирам не удалось обменять, «Аэрофлот» обязуется возместить денежные средства после 15 декабря».

По мнению Гордейчика, «Аэрофлот» постепенно наладит процессы перевозок и ситуация стабилизируется, как и стабилизируются цены на авиаперелеты, так как билеты экономкласса дотируются государством. «Думаю, что и авиапарк «Аэрофлота» адаптирует под новые условия и новый пассажиропоток, ведь лизинговые компании остались, им также нужно реализовать свою технику. Будет увеличено количество рейсов в соответствии с потребностями пассажиров», — отметил он.

По мнению адвоката, в данной связи следует обратить особое внимание на риск монополизации, так как на долю «Аэрофлота» приходится абсолютное большинство перевозок. «Пассажирам следует набраться терпения и, при невозможности добраться самолетом, рассмотреть альтернативные виды транспорта. Внушает оптимизм тот факт, что данный процесс находится под контролем правительства, что обещает быстрое решения проблем и скорую стабилизацию ситуации на рынке пассажирских авиаперевозок. Об этом же свидетельствует последняя информация об увеличении рейсов на самое проблемное направление — на Дальний Восток», — резюмировал Гордейчик.

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