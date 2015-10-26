Красноярск, 26 октября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Работы по монтажу, оформлению, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних ёлок в Красноярске обойдутся в 18,8 млн руб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

admkrsk.ru Зимний Красноярск

Согласно документам закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 753 008,72 руб. Источник финансирования — бюджет Красноярска на 2015—2016 гг.

Уточняется, что новогодние ёлки в Красноярске будут установлены в скверах Панюковский (Свердловский район), «Космонавтов» (Советский район), 400-летия города Красноярска (Советский район), на о. Татышев и на Театральной площади (Центральный район). При этом главная ёлка традиционно будет установлена на Театральной площади.

Добавим, срок начала выполнения работ — с момента заключения контракта. А полностью демонтировать деревья необходимо будет до 10 марта 2016 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 16 ноября.

Примечательно, что ранее на монтаж, оформление, обслуживание и демонтаж новогодних ёлок власти Красноярска планировали потратить почти 25 млн руб. А затем эта сумма снизилась до 18,8 млн.

Между тем, как ранее сообщали «Известия», депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев готовит обращение к председателю Счетной палаты России Татьяне Голиковой о необходимости проведение проверок «новогодних» тендеров. По данным издания, ряд городов собирается израсходовать многие миллионы рублей лишь на новогодние ёлки и городки. В частности, власти Красноярска были готовы заплатить почти 25 млн рублей только за монтаж, оформление, техобслуживание и демонтаж новогодних деревьев.