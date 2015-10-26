Москва, 26 октября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Статуэтка румынского мастера Деметра Чипаруса под названием «Танцовщица Пальмиры» похищена в московском парке Музеон. Стоимость скульптуры превышает полмиллиона рублей, передаёт НТВ.

awdl.ru Танцовщица Пальмиры

Уточняется, что кража совершена 26 октября в дневное время. По факту кражи начала проверка.

Пресс-служба парка сообщила, что вышеозначенной скульптуры в фонде Музеона нет.

Напомним, что парк искусств Музеон находится в Москве на Крымской набережной. Известен большим количеством как советских, так и российских скульптур и памятников.