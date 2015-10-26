Донецк, 26 октября, 2015, 14:31 — ИА Регнум. Во многих населенных пунктах ДНР сейчас отключили отопление и горячее водоснабжение. В частности, от теплоснабжения частично или полностью были отключены гг. Донецк, Шахтерск, Торез.

wpapers.ru Угроза холодом

Эту информацию 26 октября корреспонденту ИА REGNUM подтверждают жители ДНР.

«Вчера отключили отопление в квартире. Котельная опечатана. В квартире холодина. Звонил родственникам в соседний г. Торез, у них такая ситуация — отопление отключили», — сказал житель Шахтерска Владислав.

«У нас с субботы в квартире нет горячей воды. Батареи еле теплые, холодно. Хотя Захарченко обещал решить ситуацию с газом до 17 октября. Уже 26-ое октября», — рассказал житель Пролетарского района Донецка Александр.

В свою очередь глава администрации Донецка Игорь Мартынов пообещал наладить теплоснабжение города к 28 октября. Об этом говорится в обращении Мартынова, которое было размещено на сайте горадминистрации.

«Уважаемые жители г. Донецка! Пошли третьи сутки, в течение которых делается все возможное и невозможное для решения вопроса тепла в наших квартирах. Главная проблема оказалась в неспособности выполнить свои обязательства по поставке газа частной компанией на территорию ДНР. Сейчас делается все, чтобы в течение суток, максимум двух, исправить ситуацию и повысить давление в системе, что позволит выйти на штатный уровень работы систем газоснабжения. Понимаю, что Ваше терпение на исходе, но необходимо ещё чуть-чуть потерпеть», — призвал Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава ДНР Александр Захарченко обещал решить проблему с поставкой газа в республику до 17 октября.

«Вы прекрасно понимаете, что нас пытаются задушить всеми возможными способами. Ситуация сейчас взята под контроль, в ближайшее время ситуация восстановится. В ближайшие сутки-двое мы эту проблему должны решить», — сказал Захарченко.

До этого Украина полностью прекратила поставки природного газа на территории ДНР и ЛНР и не собирается восстанавливать газоснабжение этих территорий.