Москва, 26 октября, 2015, 14:29 — ИА Регнум. После 1 ноября 2015 года полиция продолжит охранять 60 объектов федерального значения в 24 субъектах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД РФ.

Василий Верещагин. Два ястреба. (Башибузуки) (фрагмент). 1878-1879

В пресс-центре министерства не уточнили, сколько федеральных объектов в настоящее время находится под охраной.

Согласно опубликованному списку, под охраной МВД РФ останутся 4 библиотеки, из которых три — в Москве (Российская государственная библиотека, ФГБУК Российская государственная детская библиотека, Всероссийская библиотека иностранной литературы им. Рудомино), а одна в Санкт-Петербурге — Российская национальная библиотека.

Кроме того, под охраной останутся 46 музеев: ФГБУК «Архангельский Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы», Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» — «Здание губернских присутственных мест» (г. Владимир), ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» (г. Александров), здание ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», «Музей-панорама «Сталинградская битва», Государственный музей истории космонавтики им. К. Э Циолковского, Музей-заповедник о. Кижи, ФГБУК «Государственный мемориальный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково», ФГБУК «Государственный музей Л.Н. Толстого». Липецкая обл., п. Л. Толстой, ул. Привокзальная, 12, ФГУК «Центральный музей ВОВ 1941—1945», Всеросссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный музей Востока, ФГУК Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева, ФГУК «Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГУК «Государственный литературный музей» (изобразительные фонды), ФГУК «Государственный музей Л.Н. Толстого, ФБГУК «Государственный исторический музей» (ГИМ), ФГУК «Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки», ФГБУК «Политехнический музей», Государственный центральный музей современной истории России, Основное здание ГММИ им. А.С. Пушкина, Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея», ФГУК Государственный научно-иследовательский музей архитектуры им. А.В.Щусева, Государственный исторический музей — заповедник «Горки Ленинские», Государственный Бородинский военно-исторический музей — заповедник, Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево», Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени А.С. Пушкина «Михайловское» Псковская область, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный музей-заповедник М.A.Шолохова, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева, Государственный Русский музей «Михайловский дворец», Государственный Эрмитаж «Зимний дворец», Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный музей-заповедник «Царское Село», Российский этнографический музей, Всероссийский музей А.С. Пушкина (наб. реки Мойки, д. 12), ФБУК «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова», ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».

Также посты полиции будут нести службу в 10 архивах: Государственный архив научно-технической документации, Государственный архив РФ, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив литературы и искусства, Российский государственный архив кино-фото документов — МО, Красногорск, Российский государственный исторический архив — Санкт-Петербург, во Владивостоке — Российский государственный исторический архив Дальнего Востокаи в Тюмени — ФКУ «Центр хранения страхового фонда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сокращении в 13 раз постов вневедомственной охраны заявил в июле министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал ликвидацию госохраны в связи с сокращением штата МВД «безумием». По его подсчетам, замена полиции на ЧОПы в музеях обойдется государству в 1 млрд руб.

Напомним также, что первым забил тревогу президент союза музеев России, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который публично заявил, что музейные службы безопасности не имеют таких полномочий как полицейские, и российское музейное богатство может действительно оказаться без охраны. Особенно эти опасения усилились после нападения на выставку в московском Манеже 14 августа. Тогда погромщики начали разбивать скульптуры, которые по их мнению оскорбляют чувства верующих. Охрана выставочного комплекса смогла оттеснить их к выходу, где чуть позже их задержала полиция. При этом активисты собирались разбить всю выставку, занимающую площадь в три тысячи квадратных метров.