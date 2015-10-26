Калининград, 26 октября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. МИД Польши запустил для россиян масштабные бесплатные курсы по изучению польского языка «Poznaj Polski, Poznaj Polskę» («Познай польский, познай Польшу»). Проект подтверждает поговорку о бесплатном сыре в мышеловке.

ИА REGNUM

Дело в том, что прежде чем обучаться, от ученика требуют заполнить подробную анкету с указанием не только имени-фамилии, места работы, но и номера мобильного телефона и даже квартиры. Но главное — желающий изучать польский язык обязан дать согласие на обработку своих персональных данных согласно соответствующему закону № 133 Республики Польша от 29 августа 1997 года.

Насколько правомерным является хранение в Польше персональных данных россиян — вопрос к компетентным органам (как известно, 1 сентября 2015 года вступили в силу поправки в Федеральный закон о персональных данных № 152, в соответствии с которыми зарубежные компании, ориентированные на работу с российскими пользователями, обязаны обеспечить нахождение баз, содержащих персональные данные россиян, на территории России). Важно другое — польский МИД, по сути, подготовил удобную площадку для систематизации и анализа своих потенциальных адептов из России, Украины и Белоруссии. Как уточняют создатели проекта, именно на «молодых русскоязычных людей» из этих стран ориентированы языковые курсы.

Проект, действующий в рамках фонда «Окна на Восток», получил от внешнеполитического ведомства республики 219 тыс. злотых (более 3,5 млн рублей) в 2015 году. Это серьёзные деньги, учитывая, что, «МИД не даёт деньги даже на учебники». Так сказал автору этих строк польский предприниматель Томаш Оманьски, несколько лет назад организовавший на свои средства аналогичные языковые курсы в Калининграде.

«Мы несколько раз обращались в мидовские структуры с просьбой о поддержке, — продолжил Оманьски. — Но всякий раз получали отказ. Причину в этом вижу одну — нашу неантироссийскую позицию, в которой не заинтересован польский МИД. В итоге мы на свои деньги создали канал на «Ютубе», где выложили бесплатные видеоуроки по польскому языку. Имеем миллион просмотров».

«Poznaj Polski…» и рассчитан, прежде всего, на калининградцев. Координатор проекта в России Сергей Благов (по совместительству пресс-секретарь Калининградского государственного технического университета) активно пиарит идею в соцсетях, используя терминологию надменной дипломатии: «Поляки сделали для калининградцев халявный девайс», или же «за этот «банкет» заплатило Министерство иностранных дел Польши».

Безусловно, изучать польский язык не возбраняется. И, казалось бы, действительно, что может быть проще и дешевле МИДу поддержать языковые курсы, уже созданные в Калининграде гражданином же Польши? Но на этот вопрос нет ответа.

Зато есть — выражаясь языком координатора — продолжение «банкета» в Калининградской области. В этом году МИД Польши наградил Серебряным крестом председателя Совета полонийных организаций Калининградской области Ирину Король. «У этой госпожи даже нет странички в интернете, — говорит Томаш Оманьски. — Известно лишь, что она ведёт кружок польского языка для школьников в отдалённом городе Черняховске. Однако это не мешало МИД Польши выделить 100 тысяч злотых (более миллиона рублей) на проведение форума в Черняховске, в стоимость которого вошла аренда актового зала школы, трёх автобусов и бизнес-ланч на сорок человек. Я как гражданин Польши понять не могу, за что ей дали Серебряный крест?»

Пока же заметку о «Poznaj Polski…» то ли от глупости, то ли от предательства разместили РИА «Новости», отметив, что бесплатная программа от польского правительства «особенно актуальная для жителей Калининградской области». «РИА «Новости» не удосужилось посмотреть, что в партнёрах у «Poznaj Polski…» — западно-украинские издания с оголтелой русофобией.

Взять, к примеру, «Львовскую газету», редактор которой Игорь Гулик опубликовал статью «Путин — не Гитлер. Он — Путин», где встаёт на защиту нацистского зверя, обеляя его так: «Герр Шикльгрубер никогда не лицемерил, артикулируя своё отношение к ближайшим соседям».

На сайте другого партнёра польского подарка — «БукНьюс» — опубликован «памятник президенту В. В. Путину» в виде дёргающегося человечка с собачьей мордой на ошейнике и огнемётом в руках.

Осталось дождаться логотипа РИА «Новости» в компании с этими «партнёрами».