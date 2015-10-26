Калуга, 26 октября, 2015, 13:27 — ИА Регнум. «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» (Ассоциация «АКОТЕХ»), якорным предприятия которого является ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», намерен развивать партнерские отношения с Алтайским композитным кластером

Фото Сергея Ананишина

Как сообщил 26 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Калужской области Сергей Ананишин, такое решение было принято на прошедшем заседании членов Ассоциации «АКОТЕХ».

Заседание прошло на базе ОНПП «Технология» с участием представителей областного правительства и администрации Обнинска. Основным вопросом повестки стало обсуждение итогов посещения Алтайского композитного кластера. По мнению Олега Комиссара, являющегося президентом правления Ассоциации «АКОТЕХ», алтайские коллеги, обладающие значительным опытом в области коммерциализации разработок и организации многоуровневой системы обучения специалистов для наукоёмкого производства, могут оказать весомую помощь в выработке механизмов трансфера аэрокосмических технологий в малый бизнес.

«Успешный опыт диверсификации производства и коммерциализации непрофильных разработок являются отличительной чертой алтайского композитного кластера. В 90-х годах от ФНПЦ «Алтай», являющегося в настоящий момент якорным предприятием структуры, «отпочковались» более полусотни малых предприятий, ставших к настоящему моменту успешными поставщиками продукции гражданского назначения. Потребителями произведенных на них изделий из ПКМ являются и энергетики, и шахтёры, и специалисты ЖКХ», — заявил генеральный конструктор ОНПП «Технология», глава Ассоциации «АКОТЕХ» Олег Комиссар.

«Кластерное развитие подразумевает, по определению, консолидацию лучших умов, уже проявивших себя как в исследованиях, так и в продвижении результатов научной работы. Это — особая интеллектуальная среда. Развитие гражданских проектов является для нас одной из важнейших задач на данном этапе, и именно кластер даёт эффективный набор инструментов для её успешной реализации», — подчеркнул руководитель ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Еще одной темой стало обсуждение концепции информационного сопровождения деятельности организации. Уже на данный момент имеется опыт совместного представления наукоёмкой продукции на отечественных и зарубежных выставочных площадках. Развитие бренда и вывод его на качественно новый уровень способны стать значительным конкурентным преимуществом как самого кластера, так и предприятий в него входящих. Закончилось заседание торжественным вручением свидетельств участникам Ассоциации «АКОТЕХ».