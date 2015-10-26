Москва, 26 октября, 2015, 13:26 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин

Президент РФ Владимир Путин обсудит сегодня, 26 октября, с мэром Москвы Сергеем Собяниным итоги пятилетней работы последнего во главе российской столицы. «Годовщина достаточно важная, — заявил сегодня в ходе встречи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Естественно, есть целый комплекс вопросов, который будет доложен в этой связи президенту».

По словам Пескова, в ходе встречи «приоритет будет отдаваться вопросам социально-экономического развития основного региона РФ». Он не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос об увековечении памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. «Это не та тема, которая требует вмешательства президента, — отметил он, — и не могу заранее вам сказать, будет ли фигурировать эта тема на встрече».