Москва, 26 октября, 2015, 13:10 — ИА Регнум. Местные выборы на Украине — очередной акт театра абсурда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Эти выборы — очередной акт украинского театра абсурда с тем же бардаком, ангажированностью политических элит и недоверием простых людей к нынешней киевской власти. И в этом смысле своеобразным тестом на «двойные стандарты» будет реакция Запада», — отметил парламентарий.

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«Местные выборы на Украине прошли с рекордными нарушениями всех международных избирательных стандартов. Их никак нельзя назвать честными, справедливыми и демократическими», — указал глава комитета Госдумы.

Он указал на то, что «независимые наблюдатели уже зафиксировали многочисленные факты подкупа и запугивания избирателей, подтасовок при подсчете голосов». «Голосование было сорвано в Мариуполе, Красноармейске. Не говоря уже о том, что от выборов фактически были отрезаны все политические силы, которые хоть как-то выступают за восстановление отношений с Россией», — отметил Слуцкий.

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Накануне на Украине прошли местные выборы. Зафиксировано более 1 тыс. нарушений избирательного законодательства, самое распространенное из которых — нарушение правил предвыборной агитации.