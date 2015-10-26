Владивосток, 26 октября, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 29 по 30 октября пройдет IX международный экологический форум «Природа без границ». За годы проведения мероприятие стало крупнейшей специализированной площадкой на Дальнем Востоке для обсуждения широкого спектра проблем и перспектив как регионов России, так и стран АТР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

IX международный экологический форум «Природа без границ» состоится в Приморье

В понедельник, 26 октября, в ходе профильной конференции директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко заявил, что главной целью форума является выработка мер по совершенствованию государственной политики и укреплению международного сотрудничества в сфере комплексного использования природных ресурсов.

«Вопрос сохранения благоприятной среды обитания человека, а также животного и растительного мира стал особенно актуален в условиях интенсивного социально-опережающего экономического развития Дальнего Востока. Проблематика вызывает широкий резонанс специалистов и общественности. Считаю, что форум «Природа без границ» как площадка уже состоялся: с каждым годом к мероприятию проявляет интерес все больше коллег не только из других регионов Дальнего Востока и России, но и из стран АТР. География форума расширяется, его статус растет», — заявил Александр Коршенко.

На сегодняшний день для участия в форуме «Природа без границ» зарегистрировано 370 человек, что значительно выше первоначального технического задания. Однако Александр Коршенко уверен: опыт прошлых лет показывает, что данная цифра будет расти. В частности, большое количество людей обычно регистрируется в последние дни.

«Задача администрации Приморского края — проговорить темы, которые волнуют общественность, а также дать возможность неравнодушным людям собраться вместе и обсудить не только выполненные задачи, но и спланировать новые. Это профессиональная площадка с возможностью выслушать не только научных деятелей, но и бизнес. Сегодня к форуму представлено 60 докладов, часть из которых будет от сотрудников департамента природных ресурсов и окружающей среды», — обозначил Александр Коршенко.

Ответственный секретарь оргкомитета, руководитель Международного центра экологического мониторинга Биолого-почвенного института ДВО РАН Татьяна Вшивкова убеждена, что форум «Природа без границ» выполнил свою основную задачу: начал выстраивать диалог между всеми заинтересованными сторонами.

«Форум очень многим дает возможность выговориться. По опыту прошлых лет могу уверено сказать, что некоторые вопросы решались непосредственно в текущем режиме, прямо на месте. В ходе споров ведь рождается истина, происходит изменение менталитета. Контакты властных структур, бизнеса, научных деятелей и общественников должны укрепляться, и они укрепляются», — подчеркнула Татьяна Вшивкова.

В 2015 году форум пройдет при поддержке администрации Приморского края, регионального Законодательного собрания, ВГУЭС и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.