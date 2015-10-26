Тюмень, 26 октября, 2015, 13:05 — ИА Регнум. Предварительные итоги четырех лет реализации инвестиционной программы озвучил генеральный директор компании «Тюмень Водоканал» Мугаммир Галиуллин: «Из 58 объектов, запланированных на 2012−2015 годы, на 55 строительно-монтажные работы завершены, по 45 уже получено положительное заключение от службы технического контроля администрации Тюмени. Также в планах до конца года закончить работы по трем оставшимся объектам, два из них относятся к проекту автоматизированной системы управления технологическими процессами Метелёвской и Велижанской водоочистных станций. Один объект связан с реконструкцией, проводимой на очистных сооружениях канализации. В рамках проекта внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом скоро появится возможность управлять режимами подачи воды в город в реальном времени».

vodokanal.info Реконструкция Метелёвской водоочистной станции

«Для регионов России тюменский водоканал является первопроходцем в реализации столь масштабного проекта внедрения АСУ ТП и опирается, в основном, на успешный европейский опыт в этой сфере, — подчеркнул Галиуллин. — Специалисты тюменского водоканала уже провели подготовку к реализации мероприятий, запланированных в инвестиционной программе на 2016 год. На предприятии второй год действует принцип так называемого опережающего проектирования, что позволяет приступить к строительно-монтажным работам уже с самого начала строительного сезона».