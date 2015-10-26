Рига, 26 октября, 2015, 13:00 — ИА Регнум. В Латвии констатированы случаи торговли людьми в пределах самой страны — например, латвийцев из провинции вербуют для работы проститутками в Риге. При этом не только взрослых, но и детей — часто их подсаживают на наркотики, чтобы сделать зависимыми от сутенеров, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Об этом в эфире передачи «900 секунд» телеканала LNT рассказала глава негосударственной организации Marta Илута Лаце. По ее словам, чаще всего «живым товаром становятся» женщины и дети, однако в некоторых случаях — мужчины.

Проституция — занятие номер один. Вербуют обычно через интернет, пытаясь выяснить, какова ахиллесова пята каждой жертвы. «Дети, которых подбивают на проституцию, имеют разные уязвимости — экономические, эмоциональные и другие», — приводит слова Лаце Skaties.lv.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в докладе госсекретаря США Джона Керри «О предотвращении торговли людьми» Латвия по-прежнему, как и в 2014 году, осталась на втором уровне, и ей даны конкретные рекомендации, сообщили в посольстве США в Риге. В докладе указано, что латвийское правительство прилагает значительные усилия для соблюдения минимальных стандартов борьбы с торговлей людьми в соответствии с Законом о защите жертв торговли людьми, хотя полностью этим стандартам пока еще не соответствует.

Правительственные меры, направленные на борьбу со всеми формами торговли людьми, особенно в отношении занятых принудительным трудом за границей и в Латвии, недостаточно эффективны. В докладе говорится о том, что латвийские правоохранительные органы начиная с 2009 года не провели ни одного расследования случаев принудительного труда в смысле торговли людьми, и ни разу не был вынесен обвинительный приговор ни одному из организаторов принудительного труда. В 2013 и 2014 годах правоохранительные органы не смогли идентифицировать ни одного латвийца или иностранца, использованного в Латвии на принудительных работах, указано в докладе.