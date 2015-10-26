Москва, 26 октября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. Россия планирует лишить США интернета — так можно интерпретировать реакцию Пентагона на заявления американских СМИ, согласно которым в водах Атлантического океана присутствуют российские военные суда. Об этом написала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из м/с «Приключения капитана Врунгеля». 1976. Реж Давид Черкасский. СССР Подводная лодка

Захарова процитировала газетную публикацию в New York Times, в которой высказывается подобное опасение.

«Американские власти высказывают опасения, что присутствие российских подлодок и разведывательных кораблей в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта», — написала она.

При этом Захарова охарактеризовала эти опасения как «лучший ответ на вопрос, «что вас больше всего волнует в это время года», и связала такие опасения с наступлением осени.