Москва, 26 октября, 2015, 12:39 — ИА Регнум. Обвинения в нарушении законов войны, выдвинутые Human Rights Watch в отношении России, чья авиация наносит удары в Сирии, — газетная утка. Об этом сегодня, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

sunhome.ru Утка

«Мы знаем, что огромное количество сообщений, газетных уток, преднамеренных сливов, скажем так, относительно последствий военно-воздушной операции, которую осуществляют там Вооруженные силы РФ, мы в последние несколько недель фиксируем в великом множестве. Я думаю, что это, наверное, одно из них», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Россия нарушает нормы международного права в Сирии, и призвала ее «обратить внимание на ущерб, который наносит российская авиация мирному населению Сирии». Бомбардировки объектов террористов в Сирии российская авиация начала 30 сентября.