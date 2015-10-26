Киев, 26 октября, 2015, 11:51 — ИА Регнум. На Украине 25 октября прошли местные выборы, которые, по мнению президента Петра Порошенко, должны «завершить перезагрузку власти».

vgorodok.com Выборы на Украине

Минимум в двух городах в «украинской» части бывшей Донецкой области — Красноармейске и Мариуполе — выборы не состоялись. Теперь решать судьбу выборов в этих «невезучих» городах должны Верховная рада или ЦИК. Буквально сегодня состоится совет коалиции, на котором депутаты рассмотрят варианты решения проблемы. Но, по мнению главы т.н. «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павла Жебривского, есть два варианта действий — либо Верховная рада принимает изменения в законодательство и назначает выборы на 15 ноября, одновременно со вторым туром выборов в крупных городах, или ЦИК назначает перевыборы, тогда они могут состояться в начале января следующего года.

При этом уже есть первые результаты выборов в крупных областных центрах.

Во Львове по состоянию на утро 26 октября обработали уже чуть больше 52% бюллетеней. На выборах в облсовет, по предварительным данным, проходят 8 партий: «БПП «Солидарность» — 22,3%, «Самопомощь» — 13,3%, «Свобода» — 12,5%, «Батькивщина» — 9,81%, «Гражданская позиция» — 7,68%, Радикальная партия Олега Ляшко — 6,28%, УКРОП — 6%, Народный Рух Украины — 5,17%, «Народный контроль» — 5,04%.

По данным экзитпола студии Савика Шустера, на мэрских выборах лидирует действующий мэр и основатель «Самопомощи» Андрей Садовой — 48%, на втором месте «свободовец» Руслан Кошулинский.

О горсовете Львова точных данных пока нет, экзитполы дают такие данные: «Самопомощь» — 32,7% голосов избирателей, в первую пятерку вошли также БПП (12,8%), «Свобода» (11,3%), «Гражданская позиция» (9,7%) и «Народный контроль» (7,4%).

В Одессе по состоянию на утро 26 октября уже обработали около 25% бюллетеней. Согласно предварительным данным, действующий мэр Геннадий Труханов побеждает в первом туре, набирая 51,5% голосов. Скандальный протеже губернатора Саакашвили Александр Боровик — кандидат от президентской «БПП «Солидарность» отстает вдвое — 23,7%.

В горсовет Одессы проходят 4 партии: «Доверяй делам» Геннадия Труханова — 31,7%, «БПП «Солидарность» — 15,3%, «Оппозиционный блок» — 13,7% и «Морская партия» Сергея Кивалова — около 10%.

В Киеве местный избирком никак не может приступить к подсчету голосов — нет протоколов с мокрыми печатями. Поэтому приходится ориентироваться на экзитпол студии Савика Шустера, согласно которому действующий мэр Виталий Кличко набирает около 38% голосов, а второй кандидат от «Самопомощи» Сергей Гусовский — 9,2%. А вот «Социальный мониторинг» дает 40,4% — Кличко, а второе место отдает кандидату от «Батькивщины» Владимиру Бондаренко — 8,7%. В любом случае при самой полной поддержке, какую только можно представить, Кличко не сумел победить в первом туре.

В Днепропетровске, по данным экзитпола Шустера, побеждает народный депутат, кандидат от партии УКРОП, один из ближайших соратников Игоря Коломойского Борис Филатов — 41,6%, на втором месте — представитель «Оппозиционного блока», народный депутат Александр Вилкул — 32%. Но, согласно экзитполу, проведенному компанией «ФОМ-Украина», за Александра Вилкула на выборах мэра Днепропетровска проголосовало 37,2%, за Бориса Филатова — 34,5%.

Бюллетени поступили лишь с части участков, поэтому подводить итоги пока рано.

В Харькове экзитполы отдают победу действующему мэру Геннадию Кернесу. По данным экзитпола «Комитета избирателей Украины», он набирает 59,3% — то есть победа в первом туре с большим запасом.

В Харьковский горсовет, по данным экзитпола Института Горшенина, проходят «Возрождение» (местная партия, от которой баллотировался Кернес) — 48,8%, «Самопомощь» — 15,7%. «БПП «Солидарность» — 6,6%, «Наш край» — 5,2%. В облсовет: «Возрождение» — 39,5%. «Самопомощь» — 16%, «Оппоблок» — 10,8%, «БПП «Солидарность» — 8,0%, «Наш край» — 5,7%

Самую низкую явку традиционно показали области юго-востока Украины, самая высокая — на западе.

При этом уже сейчас ясно, что результаты местных выборов могут уже повлиять на общенациональные политические расклады. Например, только по результатам экзитполов глава «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко пообещал серьезные перестановки в правительстве Яценюка уже в ближайший месяц.