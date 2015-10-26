Буэнос-Айрес, 26 октября, 2015, 11:26 — ИА Регнум. По официальным данным Избиркома Аргентины, после подсчета 96% бюллетеней вперед вырвался кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли с незначительным перевесом. Даниэль Сиоли набирает 36,6% голосов. Его основной конкурент — представитель оппозиционной партии Маурисио Макри перешел на вторую позицию, его результат — 34, 42%.

mirvkartinkah.ru Состязания

Независимо от того, каков будет разрыв и между кем, после окончательного подсчета голосов Аргентину ждет второй тур. И для правящей партии он будет очень тяжелым испытанием.

Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо получить не менее 45% голосов либо набрать 40%, но опередить на 10% ближайшего конкурента. В случае, если победитель не выявится в первом туре, второй тур состоится 22 ноября. Явка на выборах составила более 70%.