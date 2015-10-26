Москва, 26 октября, 2015, 11:20 — ИА Регнум. Котировки на нефть марки Brent, к которой частично привязана цена российской марки Urals, 27 октября растут, свидетельствуют данные торгов.

goodfon.ru Нефтяные вышки

По состоянию на 11:12 мск стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures Europe выросла на 0,003% до отметки в $48,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в ноябре в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX к этому времени составили $ 44,65 за баррель, они увеличились на 0,1%.

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