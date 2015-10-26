Москва, 26 октября, 2015, 10:55 — ИА Регнум. Сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в три смены из-за операции Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) против террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Власть» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Кроме того, чтобы доставлять военные грузы из РФ в Сирию, руководство ВМФ РФ в экстренном порядке купило у Турции 8 транспортных кораблей. По информации источников издания, все суда были зачислены в списки вспомогательных, они получили военный статус. Сумма сделки не называется.

По предварительным данным, к такой мере ВМФ РФ пришлось прибегнуть, поскольку большие десантные корабли не справлялись с нагрузкой в одиночку.

Напомним, что за последние 3 недели ВКС РФ совершили более 930 боевых операций, уничтожив 819 объектов террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября по запросу властей Сирии Москва начала военную операцию на территории Сирии против террористов из «Исламского государства».

Операция носит крайне прозрачный характер: о ходе спецоперации в ежедневном режиме докладывает Минобороны РФ, подкрепляя заявления фотографиями и видеороликами с мест событий.