69% жителей России не могут себе позволить взять ипотеку: опрос
Москва, 26 октября, 2015, 10:50 — ИА Регнум. У 47% жителей России есть потребность улучшить жилищные условия. Однако финансовые возможности для этого есть у 16% опрошенных, 80% не могут себе этого позволить. У 52% респондентов нет необходимости для улучшения жилищных условий. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Есть знакомые, которые взяли ипотеку, у 47% жителей России, их опыт характеризуется как положительный и негативный одинаково часто, но отмечается, что за последний год отрицательных отзывов от потребителей этой услуги стало больше.
Уже выплачивают или выплатили ипотечный кредит 4% респондентов, допускают, что возьмут его, 20% участников опроса. Исключают такую вероятность 69% опрошенных, как правило, объясняя это низкими доходами или наличием других возможностей найти средства на улучшение жилища.
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 4 октября 2015 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.