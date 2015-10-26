Москва, 26 октября, 2015, 10:50 — ИА Регнум. У 47% жителей России есть потребность улучшить жилищные условия. Однако финансовые возможности для этого есть у 16% опрошенных, 80% не могут себе этого позволить. У 52% респондентов нет необходимости для улучшения жилищных условий. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Многие крепостные не могли позволить себе выкуп. Художник Г.Г.Мясоедов. Чтение Положения 19 февраля 1861 года. 1873

Есть знакомые, которые взяли ипотеку, у 47% жителей России, их опыт характеризуется как положительный и негативный одинаково часто, но отмечается, что за последний год отрицательных отзывов от потребителей этой услуги стало больше.

Уже выплачивают или выплатили ипотечный кредит 4% респондентов, допускают, что возьмут его, 20% участников опроса. Исключают такую вероятность 69% опрошенных, как правило, объясняя это низкими доходами или наличием других возможностей найти средства на улучшение жилища.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 4 октября 2015 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.