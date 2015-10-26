Томск, 26 октября, 2015, 10:40 — ИА Регнум. Решение о создании Томской епархии было принято на прошедшем в Москве заседании Освященного собора Русской православной старообрядческой церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Русской православной старообрядческой церкви.

Пресс-служба РПСЦ Заседание Освященного собора Русской православной старообрядческой церкви

Участники собора рассмотрели вопрос о границах сибирской епархии. Общины Томского благочиния выступили с инициативой воссоздания Томской епархии и выделения из состава Новосибирской епархии самостоятельной церковно-канонической территории с кафедральным храмом в Томске. Настоятель Томского храма Григорий (протоиерей Геннадий Коробейников, принявший в сентябре иноческий постриг), был предложен кандидатом на Томскую кафедру.

«Томск являлся в начале ХХ века епархиальным центром. Приняв во внимание большую протяженность Сибирской епархии и сложность окормления территориально разрозненных приходов, а также пастырский опыт священноинока Григория, делегаты Собора сочли возможной организацию Томской епархии», — сообщили в пресс-службе РПСЦ.

В епархию войдут приходы Томской и Кемеровской областей, Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва. Собор утвердил священноинока Григория кандидатом в архиереи на вновь основанную кафедру.