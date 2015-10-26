Екатеринбург, 26 октября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. Специальная рабочая группа в ближайшее время детально проработает реализацию достигнутых договорённостей и озвученных инициатив в ходе визита делегации Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в Итальянскую Республику. Совместные проекты свердловских предпринимателей и их европейских бизнес-партнеров, уверен глава региона, обязательно будут реализованы.

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Уральцы, напомним, приняли участие в IV Евразийском форуме в Вероне — одном из ключевых мероприятий зарубежного календаря Петербургского международного экономического форума, собравшем министров Евразийского экономического союза, представителей Европейской комиссии, послов, государственных деятелей и руководителей системообразующих корпораций. Губернатор Евгений Куйвашев провел переговоры с председателем Совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико, обсудив с ним, в частности, возможность увеличении финансирования свердловских предприятий малого и среднего бизнеса. Также глава региона подписал меморандум о сотрудничестве с президентом области Лигурия Джованни Тоти, предполагающий создание совместных производств в индустриальных и технопарках.

В ходе визита в Италию губернатор и члены свердловской делегации изучили опыт организации выставочных мероприятий, посетив всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2015 в Милане. Здесь свердловчане ознакомились с экспонатами российского павильона, а также побывали на итальянской экспозиции. В российском павильоне на ЭКСПО наша страна представлена с точки зрения развития продовольственной сферы — запасы воды и площади пахотных земель, личности великих российских ученых и их труды, современные агротехнологии, национальные кухни и традиции народов России. К слову, накануне в павильоне России приняли четырехмиллионного посетителя.

«Визит получился насыщенным и продуктивным. Мы смогли проинформировать о наших возможностях и нашем потенциале широкий круг зарубежных партнеров. Рассчитываем, что коллеги обязательно примут те предложения, который были озвучены, и те проекты, о которых шла речь. Важно, что и у итальянских коллег есть предложения, которые будут реализоваться в России, и у нас в частности. Серьезный импульс бизнес-активности может придать готовность наших итальянских партнеров инвестировать в малые и средние инновационные компании — банк «Интеза» располагает специализированным фондом в 300 миллионов евро. Мы создали рабочую группу, готовим соответствующий протокол. Уверен, что те начинания, которые были заложены во время этого визита, обязательно реализуются», — сказал Евгений Куйвашев.

«Сегодня, учитывая состояние наших межгосударственных отношений с Евросоюзом, бизнесу важно бороться за такие контакты, потому что связи со странами Евросоюза, и в частности с Италией, у Свердловской области долгие и взаимовыгодные. Ряд промышленных предприятий нашего региона оснащен итальянским оборудованием, всегда есть потребность в гарантийном обслуживании. Поэтому поддерживать межрегиональные отношения очень важно», — отметил вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

«В ходе визита заложены хорошие основы для развития сотрудничества. Есть конкретные предложения, которые нужно прорабатывать, подписаны документы. Интерес к Италии со стороны наших компаний малого и среднего бизнеса достаточно высок, только в этом году в Италию было организовано две бизнес-миссии, причем спектр интересов разный — от производственной деятельности до туризма. Летом этого года были внесены изменения в федеральный закон о малом и среднем бизнесе, и мы сейчас имеем право поддерживать компании с долей иностранного капитала. Это означает, что если есть иностранные инвестиции и желание вкладывать в наш бизнес, фонд может оказывать содействие», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.