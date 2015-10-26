Москва, 26 октября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. Причиной популярности Владимира Путина (по данным ВЦИОМ) является участие России в сирийском кризисе. Авиаудары российских ВКС по позициям боевиков-террористов в Сирии воспринимаются населением страны как возвращение России в большую политику в качестве стратегической, а не только региональной державы. Об этом заявил заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные рейтинга президента РФ, который оказался рекордным (89,9%).

www.rea.ru Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов

«Популярность Владимира Путина может отражать разочарование жителей России в неолиберальном пути развития, на который страна встала в начале 1990-х годов. В начале экономических реформ считалось, что они обеспечат экономическую эффективность, процветание и заложат основы устойчивой демократии. Ожидалось, что с окончанием холодной войны и снижением военных расходов Россию примут в семью «цивилизованных», т. е. западных народов, и её международная безопасность упрочится. В действительности же экономические реформы 1990-х привели к развалу обрабатывающей промышленности и падению уровня жизни, а страна заняла место поставщика энергоресурсов в мировой экономике. Соответственно упала и роль России в международных отношениях», — считает эксперт.

По его мнению, «Путин рассматривается населением как человек, меняющий этот пагубный вектор исторического развития страны. Используя высокие доходы от роста цен на нефть в 2000-е годы, он укрепил вертикаль власти и оборону, увеличил социальные расходы государства. На мировой арене — отошёл от проамериканского курса прежнего руководства. Такие события, как «Мюнхенская речь» 2007 г., «Пятидневная война» 2008 г., инициатива по сирийскому кризису 2013 г., предоставление политического убежища Сноудену, были восприняты населением страны как защита национальных интересов России».

«Новый всплеск популярности Путина произошёл в марте — апреле 2014 г. (скачок рейтинга с 64 до 82% за два месяца) в связи с присоединением Крыма и поддержкой восставшего Донбасса. Украинский кризис справедливо рассматривается населением России как акт агрессии со стороны Запада. В самом деле, на Украине США совершили государственный переворот руками необандеровских боевиков и привели к власти откровенно антироссийский, прозападный режим. Планы американцев в этой стране включали: изгнание из Севастополя российского Черноморского флота и замену его ВМФ НАТО; разрыв экономических связей Украины с Россией; размещение на территории страны третьего позиционного района ПРО. Населением России это воспринималось как неспровоцированная агрессия, наносящая ей экономический ущерб и подрывающая её военную безопасность. В этих условиях воссоединение с Крымом является не только осуществлением многолетних чаяний крымчан, но и обеспечивает коренные государственные интересы страны. Помощь непризнанным народным республикам Донбасса со стороны России значительно способствовала укреплению личного авторитета президента РФ», — пояснил Дзарасов.

«На этом фоне ухудшение социально-экономического положения в стране в результате падения цен на энергоресурсы и принятия антироссийских санкций рассматривается большинством российских граждан как плата за самостоятельность, а не вина высшей власти, — выразил свое мнение эксперт. — В связи с этим представляют интерес впечатления доктора политологии Фридмана, главы близкой к ЦРУ аналитической компании «Стратфор». Отправляясь с визитом в Россию в декабре 2014 г., он ожидал, что российское общество озабочено, прежде всего, ухудшением своего экономического положения в результате политики Запада. Каково же было удивление американского эксперта, когда он обнаружил, что ни падение цены на нефть и курса рубля, ни замедление экономического роста «не вызвали эрозию уверенности россиян, которую можно было бы ожидать». Фридман увидел, что жители России меньше поддаются влиянию экономических невзгод, чем западный обыватель: «Сила русских в том, что они способны выдержать испытания, которые сломили бы другие народы».

«Несмотря на всё это, следует учитывать, что популярность даже авторитетного политика — вещь переменчивая, т.к. настроения людей нестабильны. Объективно Россия оказалась в сложном международном и социально-экономическом положении. Существует глубокое противоречие между потребностью страны в преодолении развивающегося экономического кризиса и продолжением неолиберального курса правительства РФ. Последовательная борьбы за защиту международных интересов России будет ложиться всё более тяжелым бременем на её экономику. Между тем правительство упорно продолжает придерживаться монетаристских подходов в денежной политике, которые лишают кредитов производственный сектор экономики; рассматривает сокращение социальных расходов государства как главный метод достижения сбалансированности государственного бюджета; оказывается неспособно обеспечить деофшоризацию экономики и приостановить массовую утечку капитала за рубеж; продолжает непопулярные реформы здравоохранения, образования и науки. Чтобы не допустить дальнейшего спада производства и снижения уровня жизни людей, необходимо менять экономическую модель. Только это позволит противостоять хозяйственному кризису и внешнему вызову», — уверен Дзарасов.

«Есть серьёзные риски и во внешней политике. В конечном счёте военное вмешательство России в сирийский кризис окажется эффективным, только если оно приведёт к коренному перелому хода боевых действий в пользу Башара Асада. Причем это должно произойти без участия сухопутных сил России в наземной операции. Россия должна также суметь эффективно защитить интересы Донбасса, как бы ни обернулся украинский кризис.

Всего этого российские граждане ожидают от своей высшей власти. Лишь в случае, если все эти высокие ожидания населения страны оправдаются, его столь же высокое доверие к руководству окажется обоснованным и не обернется новым глубоким разочарованием», — резюмировал эксперт.

Напомним, 22 октября 2015 года ВЦИОМ опубликовал новые данные рейтинга президента РФ Владимира Путина, который оказался рекордным — деятельность главы государства одобряют 89,9% жителей России. Непосредственной причиной этого, как следует из материалов обследования ВЦИОМ, является участие России в сирийском кризисе. 26% респондентов назвали главными событиями прошлой недели авиаудары российских ВКС по позициям боевиков-террористов в Сирии.