Лондон, 26 октября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня в Лондоне в Королевском Альберт-холле состоится мировая премьера киноленты о Джеймс Бонде «Спектр». В здании также соберутся участники создания фильма: исполнитель главной роли, который в четвертый раз сыграл Бонда Дэниел Крейг, режиссер Сэм Мендес, партнеры по съемкам агента «007» Моника Белуччи и Кристофер Вальц, а также продюсеры.

Цитата из х/ф «007: Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. США

Известно, что картину одновременно начнут показывать как в Великобритании, так и в Ирландии. Съемки киноленты организовала голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer Pictures и Columbia Pictures, а сюжет фильма разворачивается в красивейших местах Австрии, Мексики, Великобритании, Марокко и Италии.

Режиссер фильма Сэм Мендес, он уже работал над картинами с Бондом. Так, под его началом вышел «Скайфоол». Но, как заявил сам режиссер, фильмы про агента «007» он больше не будет снимать.

По сюжету картины Джеймс Бонд будет искать тайную зловещую организацию «Спектр», в итоге бондиана, разумеется, раскроет ее. Роль главного злодея сыграл Кристофер Вальц. Моника Белуччи исполнила роль вдову матерого мафиозо. А на роль «девушки Бонда» в этом фильме взяли популярную французскую актрису Леа Сейду.

По поводу участия в съемках фильма об агенте «007» в качестве главного героя Дэниеля Крейг в интервью Time Out заявил, что ему легче будет «порезать вены, чем сыграть Бонда в пятый раз».

Отметим, что кинокритики с восторгом приняли новый фильм о Джеймсе Бонде. Так, обозреватель газеты Guardian Питер Брэдшоу, восторженно пишет о том, что 24-й фильм бондианы — «абсолютно чумовой боевик».

В мировой прокат фильм выходит 26 октября, а в российских кинотеатрах его начнут показывать 6 ноября этого года.

На торжественной церемонии премьеры фильма ожидаются также второй в очереди наследник британского трона принц Уильям, его супруга герцогиня Кембриджская Кейт и его младший брат принц Гарри.