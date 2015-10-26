Чебоксары, 26 октября, 2015, 10:29 — ИА Регнум. В Чувашии карета скорой помощи попала в автоаварию. В результате ДТП травму получила фельдшер, сопровождавшая пациента в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Нетрезвый водитель внедорожника совершил столкновение со «скорой помощью» в Чувашии

Авария произошла 25 октября в 17:20 на 102-м километре автодороги «Аниш». По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле-Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со скорой. Травмы получила 42-летняя фельдшер, пострадавшую госпитализировали.

«В ходе освидетельствования было установлено, что 56-летний водитель «Шевроле» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в региональном МВД. В отношении него составлен административный протокол. По факту аварии проводится проверка.

Отметим, что в последние годы в Чуваши машины скорой помощи периодически появляются сводках ДТП. В октябре 2014 года в Новочебоксарске карета скорой помощи сбила 11-летнего мальчика, ребенок был доставлен в больницу с ушибами головы и ноги.

В декабре 2013 года в Чебоксарах «газель скорой помощи, которая направлялась в больницу с пожилой пациенткой и сопровождающим, врезалась в ВАЗ-2114. «По свидетельству очевидцев, карета скорой проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковым и звуковым сигналом, а водитель легковушки не уступил спецавтомобилю дорогу», — говорится в сообщении. С места происшествия в больницу были доставлены двое пострадавших: фельдшер и сопровождающий из «газели». Позже за медпомощью обратились еще два человека.

В августе 2012 года в Чебоксарах в машину скорой помощи врезался «Фольксваген-Пассат», за рулём которого находился 23-летний житель Звенигорода (Марий Эл). Удар был такой силы, что машина с врачами перевернулась и, двигаясь юзом, совершила столкновение с тремя машинами, припаркованными на обочине. В результате аварии 48-летняя фельдшер, которая находилась на заднем сиденье, погибла. 59-летний врач, сидевшая рядом с водителем, получила ранения. Водители скорой помощи и иномарки не пострадали.