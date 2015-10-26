Пермь, 26 октября, 2015, 09:54 — ИА Регнум. В городе Кудымкаре, административном центре Коми-Пермяцкого автономного округа, 26 октября 2015 года открыта так называемая «зеленая комната» для работы с пострадавшими от насилия детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Лорен де Лагир. Жертвоприношение Авраама (фрагмент). 1650

«Зеленая комната» — это специализированное помещение для проведения психологических исследований, следственных мероприятий и реабилитации несовершеннолетних. Она состоит из двух помещений, соединенных прозрачным только с одной стороны стеклом: наблюдательная (для работы следователей) и детская (для работы психолога с ребенком).

Детская часть комнаты оснащена двумя видеокамерами, удобной мебелью, игрушками, специализированным психологическим оборудованием и инструментарием для реабилитации (в том числе, стол с песком для рисования) — всё, чтобы ребёнок смог расслабиться.

В наблюдательной части комнаты есть компьютер, монитор для трансляции информации с видеокамер в режиме online, переговорное устройство для связи с психологом, работающим с ребенком. Наблюдать за работой психолога могут разные специалисты: следователи, сотрудники органов опеки и попечительства, а также законные представители детей.

Первая «зеленая комната» была создана на базе Центра медико-психолого-социального сопровождения Перми в июле 2014 года. 15 октября 2015 года подобная комната открыта в городе Чайковский, а 21 октября — в Кунгуре. Пятая по счету комната в крае будет открыта в конце года в Соликамске.

В пресс-службе губернатора Прикамья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за год существования «зеленой комнаты» в Перми более 100 несовершеннолетних получили психологическую реабилитационную помощь в комфортных условиях с использованием специализированного оборудования.

Как отмечают в краевом Минсоцразвития, работа специалистов в рамках данной технологии позволяет не причинять ребенку новых психологических травм. В ведомстве отметили, что в Пермском крае реализуется региональная программа мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на 2015−2017 годы «Детство без насилия». Программа финансируется из бюджета Пермского края и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подчеркнем, что в 2014 году Пермский край замыкал тройку лидеров российских регионов, по числу совершаемых в отношении несовершеннолетних преступлений сексуального характера.