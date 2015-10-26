Подгорица, 26 октября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Антиправительственные митинги в Подгорице (Черногория) «организует Россия при участии сербских националистов». Об этом заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, сообщает телеканал HRT.

bnr.bg Премьер-министр Черногории Мило Джуканович

По мнению Джукановича, о руке Москвы в происходящем свидетельствуют заявления российского МИДа. В частности, комментарий относительно визита премьера в США.

Напомним, что МИД России сделало заявление о ситуации в Черногории: «В то же время, нельзя не видеть, что вопреки заверениям, которые черногорское руководство получает из западных государств, включение этой страны в процесс евроатлантической интеграции отнюдь не ведет к ее консолидации и процветанию. Скорее наоборот — налицо политическая и идеологическая поляризация общества, обострение социально-экономических проблем. Складывается впечатление, что установка на ускоренное продвижение Черногории в НАТО одновременно предполагает подавление альтернативных подходов».

«Нет никаких сомнений, что Россия играет и продолжает играть активную роль в организации протестов против власти в Подгорице», — сказал Джуканович.

Уточняется, что протестные акции имеют характер государственного переворота. Используется при этом «энергия сербских националистов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Черногории проходят многочисленные акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Мило Джукановича и внеочередных парламентских выборов. Оппозиция обвиняет Джукановича в коррупции и фальсификации выборов.

Главное требование всех протестующих — смена власти: отставка премьер-министра Мило Джукановича (он де-факто управляет страной уже более 20 лет) и правительства. Недовольные режимом являются представителями разных национальностей и партий. Они отмечают, что здесь их протест не направлен против НАТО, как об этом пишут некоторые СМИ, а только против Джукановича.

Читайте подробнее: В Черногории продолжаются антиправительственные демонстрации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17−18 октября полиция разогнала лагерь протестующих против режима Мило Джукановича. Это вызвало новые митинги и столкновения протестующих с полицией. Местные СМИ и аналитик склонны видеть в протестах «руку Москвы» и участие антиевропейских политических сил Сербии.

Организатором антиправительственной акции протеста является политическая партия «Демократический фронт».

Читайте подробнее: НАТО считает Черногорию стабильной страной