Москва, 26 октября, 2015, 09:41 — ИА Регнум. Работники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в три смены в связи с возросшей потребностью военных в поставках вооружений из-за операции в Сирии, пишет «Коммерсантъ-Власть» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Также для доставки грузов в Тартус ВМФ России в экстренном порядке приобрел у турецких судовладельцев 8 транспортных кораблей. По данным издания, большие десантные корабли не справлялись с нагрузкой в одиночку, в итоге приобретенные корабли были быстро зачислены в списки вспомогательных судов с приданием им военного статуса.

ktrv.ru Производство. Тактическое ракетное вооружение

30 сентября самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по просьбе президента Сирии Башара Асада приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по позициям ИГ.

По данным Минобороны РФ, с 30 сентября по 22 октября 2015 г. российские летчики выполнили 934 боевых вылета с «Хмеймима» и уничтожили не менее 819 объектов. Большинство ударов наносилось при помощи высокоточных ракет Х-29Л класса «воздух-поверхность» и корректируемых авиабомб КАБ-500С, чье максимальное отклонение от цели, по словам военных, составляет не более 5 м.

5 и 6 октября ракетные корабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по 11 целям в Сирии, все цели успешно поражены.

Источник издания в Генштабе рассказал газете, что выбор целей для поражения основывается на разведданных, которые Россия получает в круглосуточном режиме с помощью спутника оптико-электронной разведки «Персона» N2 и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Кроме того, Москва получает информацию от союзников по операции — Ирака, Ирана, Сирии.