Москва, 26 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook коллаж, где на одном из кадров фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» в качестве героев киноленты — глава МИД РФ Сергей Лавров и сама Захарова.

facebook.com/maria.zakharova Коллаж

Официальный представитель министерства иностранных дел России отметила, что самое смешное для нее в этом изображении — комментарий пользователя такого содержания: «Тогда вместо жены Верещагина надо было фотку М. Захаровой вставить».

Однако Захарова с иронией ответила на это:

«А я бы фотку М. Захаровой вставлять не стала и оставила жену Верещагина как есть».

Пользователям по душе пришлось опубликованное изображение:

«Лавров настоящий, таких людей, к сожалению, очень мало. Машенька умница и красавица!» — пишет Аркадий.

А на слова Марии Захаровой о том, что стоило оставить изображение жены Верещагина, один из комментаторов написал:

«Мария, народу виднее».

«Комсомолка, спортсменка и просто — красавица. Да ещё и с чувством юмора. Для сравнения двух миров и двух систем — Джен Псаки да наш МИД — жесток, но ведь и справедлив», — отметил Александр.

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