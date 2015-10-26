Абакан, 26 октября, 2015, 09:19 — ИА Регнум. Практически весь личный состав Черногорского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России награжден за ликвидацию массовых пожаров, охвативших 38 населенных пунктов Хакасии 12 апреля текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

r-19.ru Награждение личного состава Черногорского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России

Уточняется, что в ликвидации пожаров и их последствий принимал участие практически весь личный состав Черногорского гарнизона — по тревоге были подняты 118 человек. Они награждены знаками отличия МЧС России за отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм. «В отряде по штату 135 человек. 17 человек находились кто на больничном, кто в отпуске. Все остальные — на рабочих местах столько времени, сколько было необходимо, сутками и неделями», — рассказали в кадровой службе гарнизона.

12 апреля подразделения Черногорского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожаров в Черногорске, Шира, Боградском и Усть-Абаканском районах. Ведомственными наградами МЧС России самого высокого уровня отмечены пожарные, водители, психологи, диспетчеры, специалисты по профилактике пожаров. Это нагрудные знаки «За заслуги», «Участнику ликвидации ЧС», а также медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

В республиканском главке МЧС добавили, что подобные торжественные награждения состоятся во всех подразделениям МЧС России, дислоцированных в Хакасии. В республику поступило порядка 1,5 тыс. наград для поощрения отличившихся в ликвидации массовых пожаров. МЧС России также отметило заслуги республиканских пожарных, представителей других министерств и ведомств, а также рядовых жителей Хакасии, уточнили в управлении.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии апрельская трагедия унесла жизни 32 человек. Более 1,5 тыс. пострадавших в результате массовых пожаров обратились за медицинской помощью. Без жилья остались около 5 тыс. человек.