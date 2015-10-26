Москва, 26 октября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день операция ВКС России сирийской армии и союзных ей подразделений иранской армии и группировки «Хезболла» по уничтожению объектов террористической организации «Исламское государство» (ИГ) развивается успешно, но медленно. Удалось освободить ряд населенных пунктов, однако о коренном переломе в ходе боевых действий в пользу Асада говорить пока рано. В этих условиях Москва явно стремится укрепить политические позиции своего союзника и свои собственные. Об этом заявил заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию в Сирии и итоги встречи Башара Асада и президента России Владимира Путина в Москве.

www.rea.ru Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов

Россия уже продемонстрировала рост боеспособности своих вооруженных сил, эффектно использовав высокоточное оружие, в том числе, крылатые ракеты морского базирования. Однако ей приходится считаться с ограниченностью своих военных возможностей влиять на ход войны в Сирии. В конфликтах, подобных сирийскому, наша страна участвовала регулярно, особенно в советское время. Но это делалось путем направления туда военных советников и поставок оружия. Кроме того, российские Вооруженные силы должны быть готовы к любому повороту событий на Кавказе, как Северном, так и Южном, а также в Средней Азии. Недавний захват талибами Кундуза — важного административного центра Северного Афганистана, граничащего с Таджикистаном — показывает хрупкость мира в этом регионе. Между тем у России значительные обязательства перед её союзниками по ОДКБ. Необходимо считаться и с продолжением военного конфликта на Донбассе, требующем постоянной готовности российских войск к любому развороту событий и на западном направлении. Все эти причины делают участие сухопутных войск России в сирийском конфликте весьма проблематичным.

Расширить завоёванный плацдарм

И действительно, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует участвовать в наземной операции в Сирии. В стране, однако, находятся военные советники, консультанты и военнослужащие, обеспечивающие охрану российских военных объектов. В связи с этим, Москва должна искать эффективные политические пути поддержки своего главного союзника в регионе. Решительно вмешавшись в ход конфликта, Россия уже предотвратила падение режима Асада в ближайшем будущем, которое еще недавно считалось неизбежным.

При всей скудости официальной информации о переговорах, из неё можно сделать вывод, что обсуждался вопрос о будущем политическом урегулировании в Сирии. Можно предположить два возможных варианта: от ухода Асада в отставку, до федерализации страны. Высказывается и предположение о том, что Асад может пойти на предоставление автономии сирийским курдам, тем самым, переманив их на свою сторону. По-видимому, на переговорах обсуждались шаги, которые помогут закрепить частичную и вынужденную легитимацию режима Асада в глазах мирового сообщества.

Ставка больше, чем Сирия

Впрочем, дипломатическое наступление России, частью которого и стал прошедший визит сирийского лидера, имеет цели, далеко выходящие за пределы Ближнего Востока. Позицию России по Сирии необходимо рассматривать в контексте украинского кризиса. Осуществив силами необандеровских боевиков смену власти Януковича на откровенно антироссийский режим, Запад попытался вытеснить влияние Москвы из этого жизненно важного для неё региона. В частности, речь шла об изгнании черноморского флота России из Севастополя и замене его ВМФ НАТО, размещении на территории Украины третьего позиционного района американской Противоракетной обороны, разрыве экономических связей двух стран. Активная защита государственных интересов в ходе воссоединения с Крымом и помощи восставшему Донбассу привела к попытке Запада осуществить изоляцию России. В частности, это выразилось в принятии весьма болезненных для страны экономических санкций, к участию в которых США принудили и Европу.

Пойдя на активное вмешательство в ход сирийского конфликта, и предотвратив надвигавшееся падение режима Асада, Россия достигла сразу нескольких важных целей. Во-первых, показала неэффективность действий возглавляемой США коалиции, которая нанесла уже тысячи воздушных ударов по позициям боевиков ИГ, не приведших к заметным результатам. Теперь влияние американцев на ход конфликта, в значительной степени, уравновешивается российским присутствием. Во-вторых, Россия повысила свою ценность в глазах ЕС. Растерянная перед лицом «нашествия» беженцев с Ближнего Востока, Европа с ужасом ожидала резкого роста притока мигрантов в результате падения Асада. Своими решительными действиями Россия ослабила эту угрозу, хотя до её полного устранения ещё далеко. В этих условиях среди европейских политиков и общественности растёт осознание того, что без России проблемы не только Сирии, но и вообще Ближнего Востока решены быть не могут. Объективно это ослабляет изоляцию России и подрывает единство Запада в продолжении антироссийских санкций.

«В этих условиях, если в недалёком будущем станет известно о каких-то далеко идущих политических реформах Асада, они могут укрепить готовность Запада, особенно Европы, «потерпеть» этого лидера, по крайней мере до победы над войсками ИГ. Это будет автоматически означать и укрепление позиций России.

Впрочем, такой результат ни в коем случае нельзя считать гарантированным. Всё будет зависеть от дальнейшего хода наступления сирийской армии и её союзников. Окажется ли нынешней авиационной поддержки со стороны России достаточно, чтобы обеспечить решительный перелом в ходе войны? Это уже скоро покажет время», — резюмировал эксперт.

Напомним, 20 октября поздно вечером в Москве состоялась встреча и переговоры главы Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина. Об этом визите не объявлялось заранее. Между тем, посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил, что на переговорах обсуждались ход операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и политическое урегулирование кризиса в Сирии.