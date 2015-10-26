Сбитый на трассе «Раздольное-Хасан» леопард — подопечный Лагутенко
Владивосток, 26 октября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня стали известны результаты экспертизы специалистов, которые установили, что погибший в результате ДТП самец дальневосточного леопарда — это зверь под номером Leo 11M, имя которого Меамур. Об этом сообщили на сайте национального парка «Земля леопардов».
Научные сотрудники национального парка провели идентификацию погибшего леопарда по уникальному узору пятен на его шкуре, сообщают в «Земле леопардов». Результат выявил, что погибший зверь — Меамур. Имя животному в 2014 году дал лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
По словам артиста, для его семьи и группы леопард «был как родной», а красота и свобода Меамура — мечта в душе каждого человека. Эта трагедия, говорит Лагутенко, в очередной раз заставляет задуматься о том, как уживаться вместе в человеком в дикой природе.
Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова объяснила, что когда эксперты узнали о погибшем звере, то сначала подумали, что это, наверняка, молодая и неопытная особь, которой, возможно, и нет в базе данных. Однако, по словам Виткаловой, рисунок на шкуре леопарда показался знакомым, что не могло не насторожить, позже сравнение подтвердило, что погибший хищник — леопард Leo 11M.
ИА REGNUM напоминает, Меамура сбила машина 23 октября на 35 километре автодороги «Раздольное-Хасан». Из-за серьезных полученных травм, леопард скончался на месте. Как рассказал водитель, зверь резко появился на обочине и прыгнул. Так, удар пришелся на заднюю часть тела Меамура.
В настоящее время специалисты продолжают исследовать тело погибшего животного. По их данным будет восстановлена полная картина случившегося, отметили в пресс-службе национального парка.