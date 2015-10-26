Владивосток, 26 октября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня стали известны результаты экспертизы специалистов, которые установили, что погибший в результате ДТП самец дальневосточного леопарда — это зверь под номером Leo 11M, имя которого Меамур. Об этом сообщили на сайте национального парка «Земля леопардов».

пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда» Леопард Меамур

Научные сотрудники национального парка провели идентификацию погибшего леопарда по уникальному узору пятен на его шкуре, сообщают в «Земле леопардов». Результат выявил, что погибший зверь — Меамур. Имя животному в 2014 году дал лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

По словам артиста, для его семьи и группы леопард «был как родной», а красота и свобода Меамура — мечта в душе каждого человека. Эта трагедия, говорит Лагутенко, в очередной раз заставляет задуматься о том, как уживаться вместе в человеком в дикой природе.

Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова объяснила, что когда эксперты узнали о погибшем звере, то сначала подумали, что это, наверняка, молодая и неопытная особь, которой, возможно, и нет в базе данных. Однако, по словам Виткаловой, рисунок на шкуре леопарда показался знакомым, что не могло не насторожить, позже сравнение подтвердило, что погибший хищник — леопард Leo 11M.

ИА REGNUM напоминает, Меамура сбила машина 23 октября на 35 километре автодороги «Раздольное-Хасан». Из-за серьезных полученных травм, леопард скончался на месте. Как рассказал водитель, зверь резко появился на обочине и прыгнул. Так, удар пришелся на заднюю часть тела Меамура.

В настоящее время специалисты продолжают исследовать тело погибшего животного. По их данным будет восстановлена полная картина случившегося, отметили в пресс-службе национального парка.