Москва, 26 октября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. История, которая несколько дней держала российскую общественность в нервном напряжении, завершилась «хэппи-эндом».

photoflowery.ru Капитализм с максимально человеческим лицом

Машина «Феррари» то ли за 13, то ли за 15, сдачи не надо! — миллионов рублей успешно сгорела в ночь на 16 октября на Крымском мосту. Пожарные обошлись без исполнения прелюдии «Гори, гори ясно» и быстро потушили останки автомобиля. Водителей двух машин, которые разбились по вине молодого человека за рулем «Феррари», лечат, их жизнь вне опасности. Фамилию водителя, наконец-то, установили: он вовсе не сын израильского миллиардера.

Последний штрих, чтобы снять уже все наши треволнения и продемонстрировать триумф закона: на водителя «Феррари», Томаса Л., студента МГИМО, наложили штраф в размере 15 тысяч рублей.

У него не было «прав» — вообще не было.

Заодно на 30 тысяч оштрафовали владельца «Феррари», передавшего управление машиной человеку, не имеющему водительского удостоверения. И студент, по одним данным, улетел в Израиль, на родину. Согласно другим публикациям, остался в Москве.

Где трудится и официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Тот самый, который сразу после аварии сообщил: такие «бриллиантовые мальчики», как он образно выразился, «бросают вызов нашему обществу». «И, естественно, невольно возникает риторический вопрос: а дерзнули бы они так «шалить» в том государстве, гражданами которого они являются? — задался он вопросом. — Сомневаюсь. Их бы там «припарковали» еще при разгоне».

Может, и так, кто у нас читал израильские Правила дорожного движения или тамошний Кодекс об административных правонарушениях, если таковой у них вообще имеется. «Шалить» можно у нас, если и «припаркуют» за езду без водительского удостоверения, достаточно честно оплатить «в кассу» — наличными или банковской картой.

Зато в Израиле…

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Все статьи автора: Виктор Грибачев