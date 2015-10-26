Оттава, 26 октября, 2015, 09:05 — ИА Регнум. Число погибших в крушении туристической лодки у берегов города Тофино (Канада) достигло четырёх, сообщает агентство France-Presse.

Клод Жозеф Верне. Кораблекрушение. 1763. Фрагмент

Уточняется, что туристическое судно на находилось в плавании с целью наблюдения за китами. Несчастье произошло 26 октября. В настоящее время продолжается поиск пропавших пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристическая лодка, на борту которой находилось 27 человек, затонула в Тихом океане у канадских берегов. Трагедия произошла недалеко от небольшого городка Тофино в заливе Клейокуот к западу от острова Варгас.

Причиной трагедии могло стать столкновение с рифами, вблизи которых произошло крушение судна, однако официальных сообщений спасенных пока не поступало. Отсутствует также информация о количестве погибших и пассажиров.Читайте подробнее: Лодка с 27 пассажирами затонула у берегов Канады в заливе Клейокуот