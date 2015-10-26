Берлин, 26 октября, 2015, 08:38 — ИА Регнум. В связи с упавшим рейтингом премьер-министра Украины Арсения Яценюка и «возрождением» бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко свое мнение выразил российский госдеятель 90-х гг., занимавший пост заместителя председателя правительства РФ, Альфред Кох.

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«Всякое я в жизни видел, но чтобы вот так: за год с 25% до 1% — это надо сильно постараться… Чисто интересно: это из-за того, что он делал «болезненные» реформы или из-за того, что (…) не делал?», — пишет политик на своей странице в Facebook.

По его словам, низкий рейтинг Яценюка и его «болезненные реформы», которые он еще даже не начал, наверняка, должны дать сигнал президенту Украины Петру Порошено задуматься о работе премьер-министра страны.

Кох также подчеркнул:

«Почему? Ну кто же начинает «болезненные реформы» с таким рейтингом? С таким рейтингом их кончают, а не начинают…».

В этой же записи в соцсети экс-зампредседателя правительства РФ высказался и по поводу возвращения Юлии Тимошенко в сложную политическую борьбу и ее вновь поднимающегося рейтинга:

«А по поводу Юли я могу сказать только одно: ее возрождение это конечно круто и, как говориться, мои комплименты. Она в моих глазах опять выросла как политик. Ну и разумеется, украинцы (в этой же связи) — упали. Теперь уже очевидно, что Юля — это любимые грабли украинцев. Что ж несите этот крест и дальше. Только смотрите, не надорвитесь», — подытожил политик.

ИА REGNUM напоминает, после прошедших 25 октября в Украине местных выборов экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в эфире ток-шоу «Шустер LIVE» сообщил, что результаты выборов прошлого года партии премьер-министра Украины Арсения Яценюка «Народный фронт» обнулились, в связи с этим Яценюк должен в ближайшее время подать в отставку.

Так, по словам Михаила Бродского, поступил бы настоящий европейский политик.

Вчера, 25 октября, стали известны первые результаты местных выборов на Украине. Согласно этим, партии Тимошенко «Батькивщина» удалось преодолеть 10-процентный барьер только в Ровенской области, где она набрала 12,1%, пишет ТАСС.

В целом, первые результаты голосования — свидетельство провала партии Тимошенко на выборах. Так как в родном для политика Днепропетровске она набрала только 4,3%, а в Харькове и Тернополе 3,3% и 5,5%.

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