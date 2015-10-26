Москва, 26 октября, 2015, 08:29 — ИА Регнум. Российский писатель и драматург Юрий Мамлеев скончался 25 октября в Москве на 84 году жизни после продолжительной болезни, пишет «Коммерсант».

traditionpress.ru Юрий Мамлеев

Уточняется, что о болезни писателя стало известно два года назад: в августе 2013 года он был госпитализирован в связи с болезнью сердца.

Похороны писателя состоятся 27 октября.

Напомним, что Юрий Витальевич Мамлеев — российский писатель, драматург, поэт и философ. Лауреат премии Андрея Белого, президент «Клуба метафизического реализма ЦДЛ».

Юрий Мамлеев считается основателем литературного течения «метафизический реализм» и философской доктрины «Вечная Россия».

Инженер по образованию, Мамлеев работал преподавателем математики и параллельно писал и публиковал в Самиздате литературные произведения. Среди его литературного окружения были такие писатели как Леонид Губанов, Генрих Сапгир, Лев Кропивницкий, Александр Харитонов, Венедикт Ерофеев.

В 1974 году эмигрировал в США. В 1990-е годы вернулся в Россию, где с начала 1990-х по 2008 годы опубликовано 27 его книг.

Юрий Мамлеев — автор таких произведений как «Шатуны» (1966), «Россия вечная» (1997 год), «Вселенские истории» (2013 год).