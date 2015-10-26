Киев, 26 октября, 2015, 08:19 — ИА Регнум. «Партия простых людей» призывает жителей Украины к новой революции. Об этом депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин (лидер партии) написал на своей странице в Facebook.

grantmwh.blogspot.ru Майдан после гос.переворота

«Ждал окончания выборов, чтобы вы не обвиняли в пиаре, — написал Каплин. — Теперь революция! Майдан! Положу себя! Не голосовали за нас, хоть себя защитите!».

Каплин прославился тем, что поспособствовал организации на Украине так называемого «тарифного шествия», под знаменами которого жители страны пешком преодолели расстояние от Полтавы до Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные выборы на Украине, которые состоялись 25 октября, прошли по новому закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками.