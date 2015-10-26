Киев, 26 октября, 2015, 07:17 — ИА Регнум. На Украине выявлены факты подкупа избирателей. Об этом заявляют наблюдатели международной общественной организации «SILBA» («Инициатива поддержки свободы и демократии») из Королевства Дания, которые следят за проведением местных выборов в стране.

Уильям Хогарт. Выборы, банкет. 1755

Как уточнил УНИАН пресс-координатор «SILBA» Андрей Бендтсен, пока результаты в целом положительные на момент закрытия избирательных участков.

«Избирательные комиссии на местных выборах выглядели хорошо оснащенными и хорошо подготовленными, — сообщил Бендтсен. — Однако было зафиксировано несколько проблемных инцидентов возможного подкупа голосов».

Датские наблюдатели не пояснили, на каких именно участках были замечены факты подкупа.

Напомним, региональные выборы на Украине, которые состоялись 25 октября, прошли по новому закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками.

Читайте также: Выборы в Одессе: Чубакку оштрафовали, а Вейдеру не дали проголосовать