Лондон, 26 октября, 2015, 06:57 — ИА Регнум. В лондонскую полицию поступил звонок о крушении НЛО. Звонивший человек рассказал взволнованным голосом, что в районе Кингстон потерпел крушение неопознанный летающий объект, пишет Нuffingtonpost.com.

kpf.ca НЛО

Прибыв на место, полицейские пришли в недоумение, поскольку прямо посреди дороги действительно лежал необычный объект, отдаленно напоминающий летающую тарелку. Что интересно, офицеры описали место происшествия как «место аварийного приземления НЛО».

Но пришельцы тут были вовсе не при чем. Выяснилось, что это печь из пиццерии. Вот только каким образом она оказалась на дороге, остается загадкой.