Москва, 26 октября, 2015, 06:48 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем аккаунте в Facebook сообщение о том, что эшелон тяжелой военной техники из США прибыл в Эстонию.

topicstock.pantip.com Танк M1A2 Abrams

«Слабое утешение для слабонервных русофобов, неспособных жить без иностранных войск на своей территории», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Главном штабе Сил обороны Эстонии сообщили, что эшелон тяжелой военной техники США прибыл в эстонский город Валга, откуда технику доставят на военную базу в Тапе. В составе — 40 единиц вооружения, включая 4 танка M1A2 Abrams и 10 бронетранспортеров Bradley.

Таллин ожидает также разведтанки и технику обеспечения.

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