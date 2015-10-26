Владивосток, 26 октября, 2015, 05:46 — ИА Регнум. Научным сотрудникам нацпарка «Земля леопарда» удалось идентифицировать погибшего 24 октября дальневосточного леопарда. Установлено, что это самец под номером Leo 11M, имя которого — Меамур, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» Елена Салманова.

пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда» Леопард Меамур

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье строится Нарвинский тоннель, общая длина которого составит 575 метров. Тоннель строится по поручению президента РФ Владимира Путина в целях сохранения популяции дальневосточного леопарда.

Научные сотрудники национального парка «Земля леопарда» провели идентификацию самца дальневосточного леопарда, погибшего под колесами автомобиля.

Читайте также: Дальневосточный леопард погиб в ДТП в Приморье

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в минувшую субботу утром на 35-м километре автодороги Раздольное — Хасан. По словам водителя, леопард резко появился на обочине и совершил прыжок. Удар пришелся на заднюю часть тела животного. Спустя некоторое время зверь скончался на месте аварии.

Идентификацию погибшего хищника проводили по уникальному узору пятен на шкуре. Анализ показал, что погиб один из самых известных леопардов национального парка — Меамур.

«Когда мы получили эту грустную новость, первая мысль была, что погибший леопард — это молодая неопытная особь, которой, может быть, в нашей базе пока что нет. Но рисунок на шкуре показался знакомым, и это насторожило. Сравнение подтвердило — это леопард Leo 11M, который не раз фиксировался нашими камерами», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела науки Анна Виткалова.

Leo 11M — брат знаменитого дальневосточного леопарда Лорда, имя которому давала вся Россия. Погибший самец находился в зрелом возрасте, ему было около 8 лет. Меамур часто появлялся перед объективами как видеоловушек нацпарка, так и перед камерами профессиональных фотографов. Значительная часть видеороликов «Земли леопарда» с участием пятнистых хищников посвящена жизни именно этого хищника. Имя зверю дал в 2014 году лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.