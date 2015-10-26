Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2015, 05:03 — ИА Регнум. Оперативные службы на Камчатке из-за циклона переведены в усиленный режим работы, правда, дозвониться до них практически не реально. При этом в столице региона штормовой ветер валит деревья, срывает баннеры, некоторые дороги залиты водой и грязью, передает корреспондент ИА REGNUM.

old.rgo.ru Циклон

Сломанные и поваленные деревья, сорванные баннеры и электропровода — Петропавловск во власти циклона. Штормовой ветер бушует в столице Камчатки с воскресенья. В городе с некоторых зданий сорваны провода, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Оперативные службы пытаются быстро устранить все неполадки, но в условиях штормовой погоды это довольно затруднительно.

За последние сутки Единой дежурно-диспетчерской службой принято и обработано более 850 звонков от горожан. Люди жалуются на протечки межпанельных швов, кровель, подтопления подвалов. Тем временем жители Петропавловска говорят, что дозвониться до ЕДДС и в оперативные службы почти не реально. Там либо постоянно занято, либо никто не берет трубку. В диспетчерской это объясняют большим количеством звонков.

Тем временем в Петропавловске «благодаря» циклону закрыты сразу две дороги. В частности, запрещен проезд по одной из двух трасс, ведущих в центр города. Там огромная лужа. Река вместо дороги образовалась и в микрорайоне Сероглазка, проезд по которой ранее был закрыт из-за схода селя, перегородившего 50 м трассы.

Несмотря на сложную дорожную обстановку, общественный транспорт двигается по всем направлениям, уверяют в мэрии, уточняя, что проблемы сохраняются в Сероглазке. Также сообщается, что 8 дорожных бригад в настоящее время очищают ливневую канализацию на магистралях краевого центра, 13 работают в межквартальных проездах.

По прогнозам синоптиков Камчатгидрометцентра, погода в краевой столице начнет улучшаться только днем 27 октября. За минувших два дня в Петропавловске выпало 160 миллиметров осадков. Это — 90% месячной нормы. Максимальная сила ветра достигала 33 метра в секунду.