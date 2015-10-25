Одесса, Украина, 26 октября, 2015, 02:28 — ИА Регнум. Члены одесской участковой избирательной комиссии № 286 вынесли решение об удалении с участка присутствующей при подсчете голосов заместителя губернатора Одесской области Марии Гайдар. Бывшая гражданка РФ заметила расхождение в цифрах при подсчете количества проголосовавших на участке граждан. Об инциденте Гайдар сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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«А все началось с того, что наши наблюдатели указали на расхождение в цифрах проголосовавших — разница между реальным количеством и тем, что нарисовано в бюллетенях, — около ста», — поясняет произошедшее замгубернатора. Партия «Самопомощь» запугала своих наблюдателей, считает Гайдар, поскольку они не приближались к председателю на участке и не следили за тем, как проводится подсчет голосов.

Об обнаруженных нарушениях в подсчете голосов Гайдар намерена написать заявление в полицию: «Сейчас я пишу заявление о нарушениях в Приморском РОВД».

По имеющимся у Гайдар данным exit poll на 20:00, она набирает около 20% голосов.