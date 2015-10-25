Рим, 25 октября, 2015, 23:54 — ИА Регнум. Итальянские фермеры перестарались и превысили квоты по производству молока в период 2014/2015 годов. В итоге Италия должна заплатить 30 млн 535 тыс евро штрафа в ЕС. Подтверждение пришло из Европейской комиссии, по данным которой профицит Италии составляет 109,721 тонн молока. Штраф должен быть заплачен до 30 ноября. В исключительных случаях, фермеры будут иметь три года на погашение штрафа в национальные органы власти без процентных ставок на причитающиеся к выплате суммы.

agro2b.ru Молочные реки

Для Италии это первый случай нарушения квот в производстве молока. Но пострадала она не одна, еще одиннадцать стран ЕС произвели больше молока, чем было необходимо, в общей сложности почти три миллиона тонн молока и около 818 млн евро санкций для: Германии, Бельгии, Голландии, Дании, Aвстрии, Ирландии, Польши, Эстонии, Испании Кипра и Люксембурга. Комиссия ЕС обращает внимание на тот факт, что, как бы это странно не звучало, сбор от данных штрафов пойдет именно на помощь фермерам — производителям молочной продукции.

Самый большой штраф оплатит Германия — более чем 309 млн евро (профицит + 3,7%), Польша — 161.5 млн евро (+ 5,8%) и Нидерланды с 135.2 млн (+ 4,1%). Италия находится на шестом месте с 30.5 млн евро штрафа (перепроизводство составило всего 1%). Бельгия и Нидерланды, кроме прочего, также превысили свои квоты прямых продаж, им придется платить дополнительный штраф, соответственно в 147 тысяч евро и 554 тысячи евро.

История так называемых молочных квот началась в 1983 году, когда Европейское экономическое сообщество постановило ограничить производство молока, избыток которого вел к обвалу цен на рынке, для каждой страны-участницы сообщества был представлен отдельный план для входа в единый рынок с национальными квотами: каждая страна могла производить только определенное количество молока, и ни капли больше, в противном случае приходилось платить штраф. В марте 2015 года Комиссия ЕС объявила «молочный» рынок в ЕС свободным и отменила квоты на молоко. Но и это мера не помогла итальянским фермерам, дешевое молоко «новых «членов ЕС, например Польши и Румынии, на 40% заполнило итальянский рынок, который пока плохо справляется с конкуренцией.