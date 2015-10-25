Каир, 25 октября, 2015, 22:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провел переговоры с главой египетского МИД Самехом Шукри, отметив прогресс в переговорах по сирийскому урегулированию, передает агентство Reuters.

milliyet.com.tr Исламские женщины на пляже

«Я считаю, что мы достигли определенного прогресса, позиции по сирийскому урегулированию сблизились, но я не могу сказать, что мы достигли соглашения. Нам по-прежнему нужны консультации, чтобы достичь конкретный результат», — заявил Джубейр.

В отличие от Саудовской Аравии, которая поддерживает некоторые сирийские террористические группировки, Египет приветствует авиаудары ВКС РФ в Сирии. Саудовцы — одни из наиболее ярых противников режима Башара Асада, Эр-Рияд неоднократно призывал к его отставке и заявлял, что нынешнему президенту нет места в будущем Сирии.

«Нам нужна единая Сирия, в которой все этнические и религиозные группы живут в равных условиях, а страна избавлена от каких-либо иностранных сил», — полагает Джубейр.